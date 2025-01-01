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BoschSerie 6 MAFD661B7 Double Stack Drawer

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  • Dubbele airfryer:  Ja
  • Afmetingen (hxbxd):  41x27,5x42,5 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -

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