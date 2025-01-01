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TefalEasy Fry Pop EY245G - Grey 5L

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Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Dubbele airfryer:  Nee
  • Afmetingen (hxbxd):  32,4x27,3x37,5 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -
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