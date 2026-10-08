Bescherm je privacy bij AI

Als je een AI-chatbot vraagt om een brief te verbeteren of een vakantie uit te stippelen, voer je geen privégesprek. Wat je intikt op ChatGPT, Gemini, Copilot en andere AI-diensten kan op hun servers worden opgeslagen. En dat geldt ook voor afbeeldingen, documenten en andere bestanden die je uploadt. Afhankelijk van de dienst en het type abonnement kunnen al die gegevens worden gebruikt om de chatbot verder te ontwikkelen. Je gegevens kunnen zelfs worden gebruikt in de antwoorden van andere gebruikers. Er zijn ook AI-chatbots die je input nooit gebruiken voor training, zoals Proton Lumo.

Daarom geldt de vuistregel: deel met een AI-chatbot niet méér gegevens dan nodig is. Verwijder namen, adressen, klantnummers en andere persoonsgegevens uit een document voordat je het uploadt. Deel ook geen wachtwoorden, bankgegevens, medische dossiers of vertrouwelijke documenten.

Stel indien mogelijk ook in dat je nieuwe gesprekken niet voor het trainen van AI-modellen worden gebruikt. Dat gaat voor persoonlijke accounts bij de populairste chatbots zo:

ChatGPT

OpenAI kan gesprekken met ChatGPT gebruiken om zijn modellen te verbeteren. Dat kun je uitschakelen. Je gesprekken blijven gewoon in je chatgeschiedenis staan.

Op de computer:

Open ChatGPT en klik op je profielplaatje. Kies ‘Instellingen’ en ga naar ‘Gegevensbeheer’. Zet ‘Het model voor iedereen verbeteren’ uit.

Op de telefoon:

Start de app en tik links boven op het knop om de zijbalk te openen. Tik op je profielplaatje en dan op ‘Gegevensbeheer’. Zet ‘Het model voor iedereen verbeteren’ uit.

Wil je een gesprek niet in je chatgeschiedenis bewaren, dan kun je de optie ‘Tijdelijke chat’ gebruiken. Volgens OpenAI worden tijdelijke chats na maximaal 30 dagen uit het systeem verwijderd en niet gebruikt voor training. Vond je het antwoord van de chatbot goed of juist niet? Laat het duimpje omhoog of omlaag maar zitten. OpenAI kan het gesprek waarover je feedback geeft dan alsnog gebruiken om de modellen te verbeteren.

Google Gemini

Staat de functie ‘Activiteit bewaren’ aan, dan slaat Google je Gemini-activiteit op in je Google-account. Die gegevens kunnen ook worden gebruikt om diensten en AI-modellen te verbeteren.

Op de computer:

Ga naar Gemini en kies ‘Instellingen en hulp’. Klik op ‘Activiteit’ en kies bovenaan ‘Uitzetten’ of ‘Uitzetten en activiteit verwijderen’.

Op de telefoon:

Start de app en tik links boven op het menu en dan op je profielplaatje. Tik op ‘Gemini Apps-activiteit’. Tik op ‘Aan’ en op het volgende scherm op ‘Uitzetten’.

Google bewaart gesprekken dan tóch, maar maximaal 72 uur. Ze verschijnen niet in je Gemini-activiteit en worden volgens Google niet voor training gebruikt. Geef geen feedback (duimpje), want anders wordt het gesprek alsnog gebruikt voor training.

Microsoft Copilot

Microsoft gebruikt sinds een update in augustus de gesprekken in Copilot niet meer voor het trainen van de AI-modellen. Copilot bewaart wel een chatgeschiedenis en kan informatie uit gesprekken gebruiken voor bijvoorbeeld personalisatie. Die functies kun je beheren via de instellingen van Copilot. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Persoonlijke instellingen’.

Claude

Bij het aanmeldprocedure vraagt Claude of je wilt helpen de AI-modellen te trainen (‘Help improve our AI models’). Dit kun je dan uitvinken. Je kunt dit ook later nog uitschakelen.

Op de computer en telefoon:

Klik op je profielplaatje en kies ‘Instellingen’ > ‘Privacy’. Zet ‘Help Improve our AI models’ uit.

Gebruik je koppelingen met bijvoorbeeld andere apps of diensten, controleer dan ook welke daarvan toegang hebben tot Claude. Klik in de instellingen op je profielplaatje en dan op ‘Connectors’.

Perplexity

Perplexity is vooral een AI-zoekmachine. Ga naar ‘Alle instellingen’ > ‘Voorkeuren’ en zet ‘AI gegevensbewaring’ (AI Data Retention) uit. Schakel je de incognitomodus in, dat worden zoekopdrachten niet in je bibliotheek opgeslagen.

Controleer bij ‘Connectoren’ welke andere diensten je met Perplexity hebt verbonden. Als je toegang geeft tot bijvoorbeeld Outlook, een agenda of Google Drive, kan de chatbot veel meer persoonlijke gegevens verwerken dan alleen de tekst die je zelf intikt.

Zo min mogelijk sporen

Door AI-modeltraining uit te schakelen, wis je je oude gesprekken niet automatisch. En andersom: als je je oude gesprekken wist, verdwijnen niet altijd alle kopieën. Bij ChatGPT, bijvoorbeeld, kun je modeltraining uitschakelen terwijl de gesprekken gewoon in je geschiedenis blijven staan. Wil je zo min mogelijk sporen achterlaten, zet de training dan uit en verwijder oude gesprekken.