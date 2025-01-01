YakimaJustclick 2

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  • Bevestiging op auto:  Trekhaak
  • Maximum aantal fietsen:  2 fietsen
  • Maximaal laadvermogen:  60 kg laadvermogen

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