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Russell HobbsVictory 24030-56

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  • Type kan:  Glazen kan
  • Max. inhoud waterreservoir:  1,3 liter
  • Timer:  Ja

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