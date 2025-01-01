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SkullcandyCrusher 1080 ANC

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  • Draagstijl:  Over het oor
  • Noise cancelling:  Ja
  • Ingebouwde microfoon:  Ja
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