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TCL65C69K PRO

Wij zijn nog aan het testen!

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€ 900,-

Richtprijs

  • Beelddiagonaal (inch):  65 inch
  • Schermtype:  LCD-LED
  • Introductiejaar:  2026
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