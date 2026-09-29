We bekijken verpakkingen en websites van wasmiddelen, allesreinigers en vaatwasmiddelen. We komen claims tegen als: ‘99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong’ en ‘100% recyclebaar’. Ook zien we logo’s die er duurzaam uitzien. Door zulke claims en logo’s denk je dat je een duurzamere keuze maakt.

We toetsen de claims aan bestaande regels en richtlijnen. We nemen ook de nieuwe Europese regels mee die sinds 27 september gelden. We zien meerdere voorbeelden van greenwashing. Deze groene claims beloven meer dan ze waarmaken.

Wat is greenwashing?

Greenwashing is misleiding met groene claims. Bedrijven doen zichzelf of hun producten duurzamer voor dan ze in werkelijkheid zijn. Ze benadrukken bijvoorbeeld een klein duurzaam voordeel. Ook gebruiken ze vage groene claims. Met afbeeldingen, kleuren en logo’s wekken ze de indruk dat iets goed is voor het milieu. Minder duurzame kanten van het product of bedrijf blijven vaak buiten beeld.

Daardoor denken consumenten soms dat ze een duurzamere keuze maken. Maar dat is niet altijd zo. Bedrijven die hun producten echt duurzamer maken, hebben daar ook nadeel van.

Lees meer over onze actie tegen greenwashing

Manieren van greenwashing bij schoonmaakmiddelen

Hieronder zie je verschillende manieren waarop schoonmaakmiddelen duurzamer lijken dan ze zijn:

In webshops gaat het ook mis

Niet alleen op verpakkingen gaat het mis. Op websites van supermarkten en drogisterijen staan ook vaak claims en reclameteksten van A-merken. Die voldoen niet altijd aan de regels.

Fabrikanten leveren die informatie zelf aan. Toch zijn webshops ook verantwoordelijk voor wat ze tonen.

We spraken Albert Heijn, Jumbo en Kruidvat hierop aan. Dat deden we eerder ook bij onderzoek naar greenwashing van voedingsmiddelen. De winkelketens hebben opnieuw beloofd de informatie in hun webshops scherper te controleren.

Waar kun je zelf op letten?

Ga niet af op losse groene claims. Een groene uitstraling betekent niet automatisch dat je een duurzame keuze maakt. Erkende keurmerken geven betrouwbaardere informatie over hoe duurzaam een product is. Kies daarom liever een schoonmaakmiddel met een van deze keurmerken:

Nordic Swan Ecolabel

EU-Ecolabel. Dit keurmerk stelt hoge milieueisen. Een algemene claim als ‘groen’ of ‘milieuvriendelijk’ mag nu alleen in combinatie met dit keurmerk.

Ecocert. Dit keurmerk stelt hoge milieueisen en hoge eisen aan dierenwelzijn.

Wat doen wij om greenwashing te voorkomen?

We controleren duurzaamheidsclaims van bedrijven. Als die misleidend zijn, spreken we het bedrijf daarop aan. Past een bedrijf zijn beleid niet aan? Dan vragen we de toezichthouder om in te grijpen. We zetten ons ook in voor strengere regels in Nederland en Europa. Zo zijn consumenten beter beschermd tegen misleidende groene claims.