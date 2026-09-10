Jumbo's reclamecampagne op meerdere punten oneerlijk

Grote belofte, kleine lettertjes

In een reclamefolder zette Jumbo naast afbak-kaiserbroodjes de belofte 'Nergens goedkoper' en 'De laagste paasprijzen van Nederland'. Uit de kleine lettertjes op Jumbo's website bleek dat Jumbo haar prijzen alleen vergeleek met die van enkele andere supers. Niet met prijsvechters. En al helemaal niet met heel Nederland. Ook telde het aanbiedingen van concurrenten niet mee.

Volgens de Reclame Code Commissie waren de kleine lettertjes in de folder onvoldoende leesbaar en niet opvallend genoeg. Ook een link naar ‘het volledige paasaanbod met lage prijzen’ maakte niet duidelijk dat aan de prijsbeloften allerlei voorwaarden waren gebonden. Consument kregen daardoor de indruk dat de broodjes werkelijk nergens goedkoper waren. De Commissie oordeelt dat Jumbo essentiële informatie onvoldoende duidelijk gaf. Dat maakte de reclame misleidend.

Vlaggetjes ook misleidend

In Jumbo-winkels hingen daarnaast vlaggetjes met ‘De laagste paasprijzen van Nederland’. Op die vlaggetjes stonden producten zoals een feeststol, suikerbrood en eieren. We vonden dat Jumbo daarmee suggereerde dat die producten daar goedkoper waren dan bij alle andere winkels.

Maar volgens Jumbo was de slinger vooral bedoeld als decoratie. De afgebeelde producten horen niet bij de belofte dat Jumbo de laagste prijzen heeft. Ook daar gaat de Commissie niet in mee. Consumenten zien de vlaggenlijn als één geheel. Maar de feeststol, suikerbrood en eieren waren bij Jumbo juist flink duurder dan bij andere supermarkten.

Ook verwees Jumbo niet naar vele beperkingen die horen bij de claim. Ook deze reclame was daarom misleidend.

Oproep aan supermarkten: stop met misleiding

Een supermarkt die zegt de laagste prijzen van Nederland te hebben, moet die belofte kunnen waarmaken. Datzelfde geldt voor de belofte om goedkoper te zijn dan een concurrent. Meerdere supermarkten konden zulke claims niet onderbouwen en maakten daarom misleidende en oneerlijke reclame. Zie bijvoorbeeld uitspraken over reclames van Aldi (2025), Dirk (2025), Hoogvliet (2026) en Vomar (2026).

We vinden dat oneerlijke en misleidende reclame niet horen, zeker niet bij basisbehoeften als boodschappen. Daarom roepen we supermarkten op om daarmee te stoppen. Stop met misleiding en wees gewoon eerlijk.