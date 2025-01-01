Joiei-Gemm 3 + i-Base Encore

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje voor kinderen van 40 tot 85 cm (ongeveer anderhalf jaar), goedgekeurd volgens i-Size. Het stoeltje wordt eenvoudig op de i-Base Encore met Isofix en steunpoot vastgeklikt. De base kan in de auto blijven zitten en je kunt de draagstoel naar de zijkant draaien om je baby gemakkelijker vast te zetten en eruit te halen. Het stoeltje kan ook zonder base met de driepuntsgordel worden gebruikt. De base is onderdeel van een modulair systeem voor andere geschikte kinderzitjes. Volgens de fabrikant mag het zitje maximaal vijf jaar na aankoop worden gebruikt.