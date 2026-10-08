AI-personen

Antwoord: Een volledig fictief AI-persoon kan geen BIG-geregistreerde arts of huisarts zijn. De titels ‘arts’ en ‘huisarts’ zijn beschermd. Een digitale avatar (AI-personage) die bijvoorbeeld zegt ‘ik ben huisarts met 25 jaar ervaring’ presenteert een kwalificatie en werkervaring die in werkelijkheid niet bestaan. Een AI-label of disclaimer verandert dat niet. Deze vermeldingen zeggen alleen dat het beeld of de persoon met AI is gemaakt.

Juridisch is voor ons nog niet duidelijk hoe titelmisbruik bij zo’n volledig fictief AI-persoon precies aan de maker of kanaalbeheerder kan worden toegerekend. Dat wordt nog onderzocht.

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