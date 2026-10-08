Bron voor medisch advies

Antwoord: AI kan informatie reproduceren die aansluit bij legitieme medische publicaties of richtlijnen. Daar zit precies het risico: diezelfde AI-systemen kunnen de informatie net zo goed overtuigend verdraaien, aanvullen of volledig verzinnen.

Een verhaal kan dus heel wetenschappelijk klinken zonder dat de onderbouwing klopt. Zo analyseerden factcheckers van het Spaanse Verificat bijna 1000 video’s van fictieve AI-artsen, vergelijkbaar met Nederlandstalige video’s. Daarin troffen ze geregeld onbewezen, onjuiste en alarmistische gezondheidsclaims aan. Ook de organisatie Maldita.es bracht meer dan 1000 AI-gezondheidskanalen in kaart. Daarbij werden ook commerciële belangen gezien. Denk dan aan betaalde abonnementen, donaties, boeken en soms verkoop van gezondheidsproducten.

Dit alles betekent niet dat elk onderdeel van een AI-video per definitie onjuist is. Zonder onafhankelijke inhoudelijke controle weet je als consument niet wat betrouwbaar is. Controleer bij medische informatie altijd de bron.

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