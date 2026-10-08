Commerciële belangen

Antwoord: Dat is vaak moeilijk te achterhalen. Wat we internationaal zien, lijkt veel op de Nederlandse voorbeelden. Onderzoekers beschrijven grote aantallen AI-gezondheidskanalen die ook video’s produceren met fictieve artsen die sterk lijken op de Nederlandse filmpjes. Generatieve AI maakt dat relatief eenvoudig en goedkoop. In korte tijd kun je daarmee scripts laten schrijven, een geloofwaardig AI-persoon creëren, daar een synthetische stem aan koppelen en dezelfde video vervolgens in meerdere talen uitbrengen. Daarmee kunnen makers snel grote hoeveelheden content pro­duceren zonder acteurs, studio of medische redactie: het zogeheten contentfarm-model, waar commer­ciële belangen achter zitten.

YouTube heeft medio juli 2026 de regels voor dit soort content aangescherpt. AI-personen die zich presenteren als deskundigen over gevoelige onderwerpen zoals gezondheid, komen op dit kanaal niet meer in aanmerking voor monetisatie (reclame­-inkomsten). YouTube noemt hierbij expliciet een AI-‘doctor’ die diagnoses of gezondheidsadvies geeft als voorbeeld. Daarmee valt de financiële prikkel – advertentie-inkomsten op basis van kijkgedrag – voor dit type content weg.

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