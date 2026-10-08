Reacties bij AI-filmpjes

Antwoord: De reacties onder dit soort video’s doen vermoeden dat sommige kijkers de presentator (een digitale avatar) als een echte arts of echt persoon benaderen. Maar op deze video’s zijn niet alleen het gezicht en de stem van de AI-­persoon synthetisch. Ook het script, de medische uitleg én de reacties of reviews kunnen met AI zijn gegeneerd.

Ook zie je op sommige video’s op de achtergrond AI-gegenereerde diploma’s hangen en iets wat lijkt op BIG-registratiecertificaten. Daarmee wordt de indruk van een echte, officieel geregistreerde arts versterkt. Maar een AI-­persoon kan geen BIG-registratie of medische kwalificaties hebben. Wees dus alert op alles wat je ziet, zeker als is vermeld dat de filmpjes met AI zijn gemaakt.

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