Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit eenvoudige vierkante paneel warmt snel op en staat op metalen voeten iets naar boven gericht. Het staat minder stevig dan de meeste andere geteste panelen. De temperatuursensor en het display zitten in de afstandsbediening. Je kunt daarmee ook meerdere panelen bedienen. Op het paneel zelf zie je niet of het verwarmt. Daardoor kun je twijfelen of je instelling is aangekomen. Een weekschema instellen met de afstandsbediening is omslachtig. Er is geen app als alternatief.