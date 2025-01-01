EuromMon Soleil DSP 400 wifi
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Dit paneel oogt goed doordacht, en voelt degelijk aan. Wandmontage gaat relatief makkelijk met een apart te monteren ophangbeugel. Stevig neerzetten kan ook, maar het gewicht is hoog. Opwarmen duurt lang. Zet hem tijdig aan als je warmte wilt voelen.