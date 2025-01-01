KönighausWFH-450TW6 450w Smart Dual
€ 110,-
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Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Dit paneel met afgeronde hoeken geeft veel stralingswarmte af, maar wordt zelf ook bijzonder heet. Kies daarom een plek waar je er niet gemakkelijk tegenaan komt. Aan het rekje kun je een handdoek verwarmen. Waar die voor het paneel hangt, houdt hij de directe straling naar jou tegen. De bediening met knoppen, afstandsbediening en app is prettig. De wandmontage is niet makkelijk. Let op: dit model is slecht verkrijgbaar. We zagen het ook aangeboden bij nepwebshops.