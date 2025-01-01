LivnInfraroodpaneel Plus 350 60x60cm
€ 120,-
Richtprijs
In de uitvoering
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Dit vierkante paneel warmt snel op en blijft relatief koel aan de achterkant. Relatief veel van de stroom wordt omgezet in infraroodstraling. Wandmontage heeft de voorkeur, de los verkrijgbare pootjes en het bevestigen hiervan, zijn een minder sterk punt bij dit paneel.