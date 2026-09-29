Disney+ wijzigt voorwaarden

Wat is er aan de hand?

Disney+ heeft de afgelopen maanden verschillende functies beperkt of verwijderd en voorwaarden aangepast. Zo verdwenen 4K en HDR tijdelijk voor Nederlandse klanten. Casten via Chromecast werkt niet meer en ook met AirPlay zijn er problemen. De prijs van het Premium-abonnement is ondertussen niet verlaagd. Daarnaast zou het Premium en Standaard abonnement zonder reclame moeten zijn, maar nu blijkt dat je toch reclame ziet met deze abonnementen.

4K is inmiddels terug, maar alleen op een deel van de apparaten. HDR is er nog niet. De technische problemen komen door rechtszaken met technologiebedrijf InterDigital. Dit bedrijf heeft patenten op technieken die Disney gebruikt voor onder meer 4K, HDR en casten. Rechters oordeelden dat Disney bepaalde technieken niet meer mocht gebruiken.

Disney koos daarom voor andere technieken en hierdoor werken verschillende functies niet meer (goed).

Wel betalen, niet krijgen

Disney verkoopt het Premium-abonnement nog wel met beeldkwaliteit ‘tot 4K UHD’. In een voetnoot staat dat 4K alleen op bepaalde apparaten werkt. Volgens Disney kan de beschikbaarheid ook 'in de loop van de tijd veranderen'.

Disney moet in het abonnement wel gewoon leveren wat is afgesproken. Betaal je voor Premium vanwege een beloofde functie en krijg je die nu niet meer? Dan kun je recht hebben op een lagere prijs of op het beëindigen van het abonnement. Waar je precies recht op hebt hangt bijvoorbeeld af van wat er is afgesproken en of Disney het probleem snel oplost.

Let ook op andere voorwaarden

Kijk ook even goed naar de andere voorwaarden:

'Zonder reclame’ is niet helemaal zonder reclame

Disney noemt Standaard en Premium abonnementen zonder reclame. Maar in de voetnoten staat nu dat je toch promoties, sponsorboodschappen en soms advertenties kunt zien.

Disney noemt Standaard en Premium abonnementen zonder reclame. Maar in de voetnoten staat nu dat je toch promoties, sponsorboodschappen en soms advertenties kunt zien. 'Opzeggen wanneer je wilt’ heeft beperkingen

Disney zegt dat je altijd kunt opzeggen. Maar bij een aanbieding kan een minimale looptijd gelden. Je abonnement stopt dan pas daarna. Zeg je eerder op? Dan geldt de hogere standaardprijs in plaats van de aanbiedingsprijs.

Wat kun je doen?