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BugabooDonkey 6

€ 1.040,-

Richtprijs

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Ja
  • Gewicht kinderwagen:  14,3 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Gebruik met autostoeltje en reiswieg

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De hoogte van de duwstang of handvatten is verstelbaar van minimaal 87 en maximaal 106 cm. Het inklapmechanisme is volgens de harmonica-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 22 kg weegt.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Ja
Gewicht kinderwagen
14,3 kg
Minimale hoogte duwstang
87 cm
Maximale hoogte duwstang
106 cm
Reiswieg zit erbij
Ja
Grootte boodschappenmand
15 kg
Getest in
-