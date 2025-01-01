BugabooDonkey 6
€ 1.040,-
Richtprijs
- Soort: 3-in-1 Kinderwagen
- Ook als duowagen: Ja
- Gewicht kinderwagen: 14,3 kg
Testresultaat
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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Gebruik met autostoeltje en reiswieg
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
3-in-1 Kinderwagen waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De hoogte van de duwstang of handvatten is verstelbaar van minimaal 87 en maximaal 106 cm. Het inklapmechanisme is volgens de harmonica-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 22 kg weegt.
Samenvatting
- Soort
- 3-in-1 Kinderwagen
- Ook als duowagen
- Ja
- Gewicht kinderwagen
- 14,3 kg
- Minimale hoogte duwstang
- 87 cm
- Maximale hoogte duwstang
- 106 cm
- Reiswieg zit erbij
- Ja
- Grootte boodschappenmand
- 15 kg
- Getest in
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