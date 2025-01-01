BugabooDonkey 6

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De hoogte van de duwstang of handvatten is verstelbaar van minimaal 87 en maximaal 106 cm. Het inklapmechanisme is volgens de harmonica-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 22 kg weegt.