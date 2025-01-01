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Cybexe-Priam 5 Comfort

€ 1.750,-

Richtprijs

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  15,9 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Gebruik met autostoeltje en reiswieg

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Pluspunten

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Minpunten

nadelen product

Expert review

Noëlle van der WeelExpert kinderwagens bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De hoogte van de duwstang of handvatten is verstelbaar van minimaal 101 en maximaal 112 cm. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 22 kg weegt.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
Nee
Gewicht kinderwagen
15,9 kg
Minimale hoogte duwstang
101 cm
Maximale hoogte duwstang
112 cm
Reiswieg zit erbij
Ja
Grootte boodschappenmand
5 kg
Getest in
-