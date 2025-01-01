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CybexMelio Carbon 3-in-1

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  3-in-1 Kinderwagen
  • Ook als duowagen:  -
  • Gewicht kinderwagen:  6,9 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Gebruik met autostoeltje en reiswieg

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

3-in-1 Kinderwagen waarvan het zitje kan worden omgedraaid zodat je de kijkrichting van je kindje kunt aanpassen. De duwstang is 96 cm hoog en niet in hoogte verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de schaar-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 15 kg weegt.

Samenvatting

Soort
3-in-1 Kinderwagen
Ook als duowagen
-
Gewicht kinderwagen
6,9 kg
Minimale hoogte duwstang
96 cm
Maximale hoogte duwstang
108 cm
Reiswieg zit erbij
-
Grootte boodschappenmand
5 kg
Getest in
-