JoolzAer 2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Buggy waarvan je het zitje niet kunt omdraaien en de kijkrichting van je kindje dus niet kunt aanpassen. De duwstang is 107 cm hoog en niet in hoogte verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de harmonica-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 22 kg weegt.