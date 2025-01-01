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JoolzAer 2

€ 365,-

Richtprijs

  • Soort:  Buggy
  • Ook als duowagen:  Nee
  • Gewicht kinderwagen:  6,8 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Besturen en rijden
Gebruiksgemak
Gebruik met autostoeltje en reiswieg

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Buggy waarvan je het zitje niet kunt omdraaien en de kijkrichting van je kindje dus niet kunt aanpassen. De duwstang is 107 cm hoog en niet in hoogte verstelbaar. Het inklapmechanisme is volgens de harmonica-methode. Deze wagen is te gebruiken tot je kindje 22 kg weegt.

Samenvatting

Soort
Buggy
Ook als duowagen
Nee
Gewicht kinderwagen
6,8 kg
Minimale hoogte duwstang
107,0 cm
Maximale hoogte duwstang
107,0 cm
Reiswieg zit erbij
Nee
Grootte boodschappenmand
8 kg
Getest in
-