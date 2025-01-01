Philips55OLED761/12
- Beelddiagonaal (inch): 55 inch
- Schermtype: OLED
- Introductiejaar: 2026
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Testoordeel
Beeldkwaliteit
Smart TV
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Philips 55OLED761/12 is een oled-tv met een schermdiagonaal van 140 cm (55 inch) en komt uit 2026. De tv heeft een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels) en is geschikt voor HDR-beeldmateriaal en ondersteunt daarbij onder meer Dolby Vision. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 20 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 2 usb-poorten op. Daarnaast zitten er een optische digitale geluidsuitgang (Toslink) en een 3,5 mm koptelefoon aansluiting op. Ook kun je een koptelefoon via Bluetooth aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 77 cm en een breedte van 123,5 cm. Het totale gewicht van de tv is 17,3 kg. Verder is deze Philips tv voorzien van driezijdig Ambilight.
Samenvatting
- Beelddiagonaal (inch)
- 55 inch
- Schermtype
- OLED
- Introductiejaar
- 2026
- Ultra HD of HD
- 4K Ultra HD
- Schermresolutie
- 3840 x 2160 pixels
- LCD-tv techniek
- N.v.t.
- RGB backlight
- Nee
- Miniled
- Nee
- Smart TV
- Ja
- Aantal HDMI-aansluitingen
- 4
- Aantal USB-poorten
- 2