icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

Word lid, nu 3 maanden gratis

Laat je niet gek maken. Vergelijk en kies het product
dat het beste bij je past.

  • Zie direct of een aanbieding écht goed is
  • Duizenden producttests inzien en vergelijken
  • De beste keuze snel gevonden

 

Start 3 maanden gratis

Maandelijks opzegbaar.

De voordelen

Met een Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap:

  • Heb je altijd zekerheid
    Zie je direct welke producten als Beste uit de Test komen.
  • Check je of een deal echt voordelig is
    Met onze prijshistorie en actuele aanbiedingen weet je meteen of je niet te veel betaalt.
  • Heb je toegang tot ledendeals 
    Profiteer van exclusieve aanbiedingen, speciaal voor leden.
  • Bespaar je op je vaste lasten 
    Met onze tips en overstapdiensten verlaag je snel je kosten voor energie, verzekeringen en andere vaste lasten.

 

Start 3 maanden gratis

 

Populaire producten

Espressomachines
Robotstofzuiger Vers getest
Robotstofzuigers
airfryer
Airfryers
tv
Televisies
matras
Matrassen
wasmachine
Koptelefoons

Altijd de beste keuze bij de hand

Snel iets opzoeken in de winkel, eenvoudig producten vergelijken of weten waar je recht op hebt? Met de Consumentenbond-app heb je alle betrouwbare informatie bij de hand. En je blijft bovendien op de hoogte van het laatste nieuws. Gebruikers geven de app een 8. 

Ben je nog geen lid? Dan kun je rondkijken in de app met een gratis registratie. Met een lidmaatschap haal je alles uit de app. Gebruik de app en bekijk wat je er allemaal mee kunt. 

Download Android-app Download iPhone/iPad -app

CB-app Smarthone Tests-2 CB-icon