Snel iets opzoeken in de winkel, eenvoudig producten vergelijken of weten waar je recht op hebt? Met de Consumentenbond-app heb je alle betrouwbare informatie bij de hand. En je blijft bovendien op de hoogte van het laatste nieuws. Gebruikers geven de app een 8.

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