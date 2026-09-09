Nieuwe regels mogen energierekening niet ingewikkelder maken

Het is nog niet bekend hoe de tijdsafhankelijke tarieven precies gaan werken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet daar later een voorstel voor. Als dat voorstel er ligt, zullen we daar natuurlijk ook op reageren.

Nu gaat het dus alleen om de regels die tijdsafhankelijke nettarieven mogelijk maken. Ook op het voorstel voor deze regels hebben we gereageerd. Als tijdsafhankelijke nettarieven er komen, vinden we het belangrijk dat consumenten goed kunnen begrijpen wat ze betalen en waarom. Daarom hebben we voorstellen gedaan om te voorkomen dat de energierekening nog ingewikkelder wordt.

Duidelijke namen voor drukke en rustige periodes

We hebben voorstellen gedaan om de informatie voor consumenten begrijpelijk te houden. We willen vaste, herkenbare woorden voor de momenten met verschillende tarieven. Bijvoorbeeld ‘druk’, ‘normaal’ en ‘rustig’.

Meer inzicht in je netbeheerskosten

Je energieleverancier stuurt je maandelijks een overzicht van je energieverbruik. Daarop kun je onder andere zien hoeveel energie je hebt gebruikt. Je ziet ook hoe dit zich verhoudt tot een eerdere periode. We willen dat je hierop straks ook ziet waarom je netbeheerkosten hoger of lager zijn. Bijvoorbeeld omdat je meer stroom hebt gebruikt op drukke momenten. Het moet ook duidelijk zijn wat je kunt doen om deze kosten te verlagen.

Elke energierekening in dezelfde taal

Energieleveranciers gebruiken nu verschillende woorden en laten informatie op andere manieren zien. We willen dat leveranciers dezelfde begrippen gebruiken en belangrijke informatie op dezelfde manier laten zien. Zo kun je je energierekening makkelijker begrijpen en vergelijken.

Lees onze reactie op deze regels