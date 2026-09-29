Cookiebanner Hyves deugt niet

Hyves is eigendom van Mediahuis, de uitgever van onder meer de Telegraaf en NRC. Het mediaconcern blaast Hyves nieuw leven in. Hyves wordt neergezet als alternatief voor de verslavende algoritmes van de social media van Big Tech. In je tijdlijn zie je alleen mensen en bedrijven die je zelf volgt.

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Gratis in ruil voor je gegevens

Het verdienmodel is wel hetzelfde als bij Big Tech. Een gratis dienst in ruil voor je gegevens en persoonlijke reclame. Een sociaal platform is voor adverteerders extra interessant omdat gebruikers daar veel persoonlijke informatie prijsgeven. Bol.com, Albert Heijn en Corendon zijn de eerste advertentiepartners.

Hyves mag volgens de privacyverklaring zo ongeveer alles wat je deelt op het platform verzamelen voor commercieel gebruik. Volgens de privacyverklaring gaat het onder andere om 'je gebruikersnaam, profielfoto, biografie, profielafbeeldingen en profielinstellingen, en content die je op Hyves plaatst, zoals berichten, afbeeldingen, krabbels, reacties en andere bijdragen.'

Cookies weigeren kost moeite

Je kunt in de cookiebanner uitzetten dat je gegevens worden gebruikt voor het opbouwen van je gebruikersprofiel en persoonlijke advertenties. Daarvoor moet je wel eerst klikken op de knop ‘Stel voorkeuren in’, terwijl je wel met één klik alle cookies accepteert.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens moeten accepteren en weigeren op hetzelfde scherm staan. We hebben er al vaker op gewezen dat de cookiebanners van de grote nieuwsbedrijven Mediahuis en DPG niet in de haak zijn. DPG is in Nederland het grootste mediabedrijf met onder meer nu.nl, de Volkskrant, AD en Trouw.

Mediahuis past privacyverklaring aan

Na vragen van diverse media heeft Mediahuis hun privacyverklaring op 25 september aangescherpt. Mediahuis kan zelf wel een profiel opbouwen van gebruikers, maar adverteerders hebben daar geen toegang toe. Ze ontvangen geen persoonlijk herleidbare gegevens van gebruikers (zoals het IP-adres) en kunnen gebruikers ook niet volgen buiten het Mediahuis-netwerk.