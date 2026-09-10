Stoppen met ING-scanner is slecht plan

Alleen nog met smartphone

ING-klanten kunnen vanaf oktober Wero-betalingen niet langer bevestigen met de ING-scanner, maar alleen met de ING-smartphone-app. De bank zegt deze stap te moeten nemen vanwege de overstap van iDeal naar Wero. Ook stelt ING dat klanten nog geen 1% van alle transacties met de scanner doen.

Wij keuren deze stap af. Iedereen moet zelfstandig zijn bankzaken kunnen blijven doen. Oók consumenten die geen smartphone hebben, er geen willen of er niet goed mee overweg kunnen.

Volgens onderzoek zijn 2,6 miljoen Nederlanders niet (geheel) zelfstandig in staat om hun bankzaken kunnen regelen. Daarom vinden we dat er voor basale bankdiensten alternatieve manieren moeten blijven, zoals inlogapparaten en telefonisch bankieren.

Maatregel terugdraaien

Mark Drabbe, belangenbehartiger: 'De ING-scanner was juist bedoeld als alternatief voor klanten zonder geschikte smartphone of tablet. Het is daarom een stap achteruit als ING-klanten nu feitelijk verplicht een smartphone te gebruiken. Banken moeten hun dienstverlening aanpassen aan hun klanten, niet andersom.

We hebben ING verzocht de maatregel terug te draaien. Ook wezen we de bank op de naderende Europese regels die banken verbieden om alleen een smartphone aan te bieden als bevestigingsmiddel. Vooralsnog is ING niet van gedachten veranderd en blijven we druk uitoefenen.'