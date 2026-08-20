Vueling adverteert met onjuiste prijzen

Niet beschikbare vliegtickets

Dit voorjaar adverteerde de Spaande prijsvechter Vueling met 'Vliegen vanaf €28'. Die advertentie stond op de Nederlandstalige pagina van de Spaanse prijsvechter en als reclame op andere websites.

Hoe goed we ook zochten, wij konden geen vliegtickets vinden voor die prijs. De goedkoopste tickets van Vueling die we van of naar Nederland vonden, waren bijna €100 enkele reis. We kregen de indruk dat Vueling adverteerde met lokkertjes en daarom startten we een klachtenprocedure bij de Reclame Code Commissie (RCC).

Geen reactie

Het duurde maanden voordat Vueling reageerde op uitnodiging van de RCC om verweer te voeren. Uiteindelijk kwam er een vage reactie van Vueling. Maar op de concrete vraag van de voorzitter van de RCC op welke routes de tickets van €28 dan beschikbaar waren, kwam geen antwoord.

Oneerlijke reclame

De voorzitter vermoedt dat de advertentieprijs niet klopte. Omdat reisreclames altijd een juiste prijs moeten hebben, oordeelt de voorzitter dat de reclame van Vuelings niet volgens de regels was.

Vueling kan nog in bezwaar tegen de uitspraak. We hopen dat Vueling geen reclame meer maakt met ticketprijzen die niet bestaan.