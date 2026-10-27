Is je browser gekaapt? Zo los je het op

Je start de browser en ineens verschijnt er een onbekende zoekmachine. Of je startpagina is veranderd en je krijgt veel advertenties. Je browser is gekaapt! Gelukkig kun je dat zelf oplossen.Je bent gewend om met DuckDuckGo of Google te zoeken, maar ineens verschijnt er een onbekende zoekmachine in beeld. Je verandert de instelling, maar even later gebeurt het opnieuw. Of er verschijnen voortdurend reclamevensters op je scherm. Wat is er aan de hand? Je computer is besmet met software die de instellingen van je browser heeft veranderd. Je browser is gekaapt. De makers van zo’n browserkaper willen dat je naar websites vol advertenties gaat, want daar verdienen ze aan. Een browserkaper is vaak ongewenste software die is meegekomen bij het installeren van een gratis programma. Denk aan een pdf-bewerker of bestandsconverter. Maar ook een ‘foute’ browserextensie kan de instellingen veranderen. We laten zien hoe je dit oplost. Stap 1: verwijder ongewenste programma’s Controleer eerst of er onlangs een onbekend programma op je computer is geïnstalleerd. Windows 11 Klik op ‘Start’ > ‘Instellingen’ > ‘Apps’ > ‘Geïnstalleerde apps’. Sorteer de lijst op ‘Installatiedatum’. Zoek naar een onbekende browser of ander verdacht nieuw programma. Controleer vooral software die is geïnstalleerd rond het moment waarop de problemen begonnen. Klik op de 3 puntjes naast het programma en kies ‘Verwijderen’. Herstart de computer. Mac Open ‘Finder’ > ‘Apps’. Zoek naar een onbekend of onlangs toegevoegd programma. Verwijder het, bij voorkeur met het officiële verwijderprogramma. Is dat er niet, verplaats de app dan naar de prullenmand. Herstart de Mac. Stap 2: controleer de browserextensies Een extensie (browseruitbreiding) kan de zoekmachine veranderen of je naar ongewenste websites sturen. Verwijder daarom extensies die je niet herkent of niet meer gebruikt. Je vindt ze in de instellingen van de browser. Stap 3: scan je computer op malware Gebruik vervolgens je antivirusprogramma om te controleren of er nog schadelijke software aanwezig is. Een volledige scan kan behoorlijk lang duren. Blijven de problemen bestaan, dan kun je een online scan doen. Veel antivirusmakers hebben een gratis online scanner, zoals Eset. Of installeer de gratis versie van Malwarebytes en scan daarmee je computer. Stap 4: herstel de browserinstellingen Als de boosdoener is verwijderd, kun je de schade herstellen. Mozilla Firefox Typ about:support in de adresbalk en druk op Enter. Klik op ‘Firefox opfrissen’ en bevestig dit. Je bladwijzers en opgeslagen wachtwoorden blijven behouden, maar extensies en bepaalde persoonlijke aanpassingen worden verwijderd. Google Chrome Klik rechtsboven op de 3 puntjes en kies ‘Instellingen’ > ‘Instellingen resetten’. Kies ‘Instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke standaardwaarden’ > ‘Instellingen resetten’. Je bladwijzers en opgeslagen wachtwoorden blijven behouden. Wel worden onder de zoekmachine, startpagina en sommige andere instellingen teruggezet. Extensies worden uitgeschakeld. Microsoft Edge Klik rechtsboven op de 3 puntjes en kies ‘Instellingen’ > ‘Instellingen opnieuw instellen’. Kies ‘Instellingen herstellen naar de standaardwaarden’ > ‘Opnieuw instellen’. Je favorieten en opgeslagen wachtwoorden blijven behouden. Onder andere de startpagina, zoekmachine en nieuwe-tabbladinstellingen worden hersteld. Extensies worden uitgeschakeld. Safari Safari heeft geen knop waarmee je alle instellingen in één keer kunt herstellen. Controleer daarom de belangrijkste instellingen afzonderlijk: Ga naar ‘Safari’ > ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ en controleer de startpagina. Kijk bij ‘Zoeken’ of de gewenste zoekmachine is geselecteerd. Controleer bij ‘Extensies’ of er ongewenste uitbreidingen actief zijn. Zo voorkom je een kaping Let op bij het installeren van gratis software. Haal software bij voorkeur rechtstreeks van de website van de ontwikkelaar. En kies waar mogelijk niet voor de standaard, automatische installatie, maar voor een aangepaste, handmatige. Dan kun je zien of er extra programma’s worden aangeboden, en die dan weigeren. Voor browserextensies geldt: installeer alleen uitbreidingen die je echt nodig hebt en controleer welke machtigingen ze vragen. Digitaalgids Optimaal gebruikmaken van je pc en smartphone, en die veilig en privé houden? De Digitaalgids geeft praktijkadviezen, stap-voor-stap uitleg om zelf problemen op te lossen, nuttige tips en trucs. Nieuwsgierig geworden? Lees nu het jubileumnummer gratis. Probeer de Digitaalgids met 35% korting