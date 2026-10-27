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Is je browser gekaapt? Zo los je het op

Je start de browser en ineens verschijnt er een onbekende zoekmachine. Of je startpagina is veranderd en je krijgt veel advertenties. Je browser is gekaapt! Gelukkig kun je dat zelf oplossen.

Gepubliceerd op:27 oktober 2026

Browser gekaapt 1200x800