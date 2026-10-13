Oplichters bellen namens Google

Oplichters doen zich al jaren telefonisch voor als helpdeskmedewerkers van Microsoft. Sommige boeven zijn van tactiek veranderd en beweren van Google te zijn: ‘Dit is de helpdesk van Google’. De Fraudehelpdesk krijgt er al enige tijd meldingen over.

De bellers beweren bijvoorbeeld dat Google verdachte activiteiten in je account heeft ontdekt. Of dat iemand je bestanden probeert te downloaden. Het lijkt alsof ze bellen vanaf een echt telefoonnummer van Google, maar dat nummer is vals, ‘gespooft’. Uit enkele meldingen blijkt ook dat oplichters veel privégegevens over hun beoogde slachtoffers hebben. Zo lijkt het telefoontje eerder betrouwbaar. Mogelijk komt die informatie uit een ander account dat is gehackt.

Meteen actie

De oplichters vertellen dat je meteen in actie moet komen om je account te beschermen. Dat moet je doen door je Google-wachtwoord te wijzigen. De bellers vragen vervolgens naar de code voor de tweefactorauthenticatie. Daarmee kunnen ze je account overnemen. Volgens de Fraudehelpdesk zijn ze speciaal op zoek naar cryptovaluta. Mogelijk zijn er nog andere redenen waarom ze toegang willen tot de accounts.

Krijg je zo’n Google-telefoontje? Hang direct op en geef nooit codes door. Heb je iemand toch de verificatiecode gegeven of toegelaten tot je account? Neem dan contact op met de Fraudehelpdesk voor persoonlijk advies.