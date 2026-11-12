Herken valse robottestjes

‘Ik ben geen robot’

Wie kent ze niet? De beveiligingscontroles waarbij je een vakje moet aanvinken om te bevestigen dat je geen robot bent. Of je moet een puzzeltje oplossen of bijvoorbeeld alle verkeerslichten op een aantal foto’s aanwijzen. Zo’n testje heet een captcha (*) of recaptcha. Websites gebruiken de testjes om te voorkomen dat bots (automatische programma’s) van criminelen massaal accounts aanmaken, spam versturen of proberen in te breken.

Cybercriminelen hebben de captcha ook ontdekt – we schreven daar vorig jaar al over – en het misbruik neemt toe. Ze plaatsen een nepversie op een website die er hetzelfde uitziet als een echte captcha. Compleet met een logo van een bedrijf en de melding als ‘Bevestig dat je een mens bent’. Ze duiken op steeds meer websites op.

Schadelijke opdracht

Klik je op de test, dan ga je naar een website en verschijnt er een ongebruikelijke instructie. Je moet, om te bewijzen dat je écht geen robot bent, de toetscombinatie ‘Windows-toets + R’ indrukken. Daarmee open je in Windows het venster ‘Uitvoeren’. Vervolgens moet je ‘Ctrl + V’ tikken en op ‘Enter’ drukken.

Wat je niet weet, is dat de website al een opdracht naar het klembord van je computer heeft gekopieerd. Met ‘Ctrl + V’ vult je die in en voer je hem uit. Zo kan Windows schadelijke software downloaden en starten. Oplichters kunnen dan bijvoorbeeld wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens stelen. In het ergste geval krijgen ze toegang tot je computer.

Deze oplichtingstruc staat bekend als ClickFix. Ook Mac-gebruikers kunnen met deze truc te maken krijgen. Nu denk je: dat overkomt mij niet. Helaas weten criminelen soms in te breken op bestaande, betrouwbare websites en daar hun nep-captcha te plaatsen. Een bekend webadres is geen garantie dat de melding veilig is.

Zo herken je een nep-captcha

Het belangrijkste waarschuwingssignaal is dat je iets buiten je browser moet doen. Een echte captcha laat je een testje doen: een vakje aanvinken of plaatjes aanklikken. Een echte captcha zal je nooit vragen om extra toetsenaanslagen of om codes in te voeren. Verschijnt zo’n verzoek, sluit het tabblad van de website. Heb je alleen op het vakje van de nep-captcha geklikt, maar verder niets uitgevoerd? Dan loopt je computer geen risico.

Toch in de val getrapt?

Heb je de instructies van de crimineel opgevolgd? Dat kan ernstige gevolgen hebben. Ga er voor de zekerheid vanuit dat je computer besmet is.

Verbreek de internetverbinding: schakel wifi uit of trek de netwerkkabel los. Zo voorkom je mogelijk dat schadelijke software gegevens verstuurt of dat de computer nieuwe opdrachten ontvangt. Voer een uitgebreide virusscan uit. Verander belangrijke wachtwoorden. Gebruik daarvoor een ander, betrouwbaar apparaat, zoals je smartphone. Begin met je e-mailaccount en controleer daarna je andere belangrijke accounts. Schakel tweestapsverificatie in waar je dat nog niet had gedaan. Controleer je accounts. Kijk of er verdachte aanmeldingen of betalingen zijn geweest. Neem bij ongebruikelijke transacties onmiddellijk contact op met je bank. Schakel zo nodig hulp in. Een virusscan vindt niet altijd alle schadelijke software. Als je vermoedt dat criminelen toegang tot je computer hebben gekregen, kan een deskundige helpen de computer te controleren.

* Captcha is een afkorting voor completely automated public turing test to tell computers and humans apart. Oftewel een test om mensen van machines te onderscheiden. Recaptcha is de officiële naam van de varianten die je nu meestal ziet. Deze zijn ontwikkeld door Google toen de oudere versie (die met de vervormde letters en cijfers) door slimme computers kon worden ontcijferd.