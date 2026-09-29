Inloggen met DigiD zonder telefoon

De DigiD-app is niet langer alleen voor smartphones en tablets. Sinds 24 september kun je hem ook installeren op een Windows 11-computer of een recente Mac. Dit is vooral handig als je (tijdelijk) geen smartphone hebt of geen telefoon-app wilt of kunt gebruiken. Nadeel: de computerversie kan nog niet alles wat de telefoon-app kan.

Tot nu toe had je de DigiD-app op de smartphone nodig om te kunnen inloggen bij veel overheidsdiensten (zoals de Belastingdienst) en zorgverzekeraars en -verleners. Met de computer-app gaat dat eenvoudiger. Als je die eenmalig hebt geïnstalleerd en geactiveerd, heb je bij het inloggen op deze websites alleen nog je persoonlijke DigiD-pincode nodig. Volgens de Rijksoverheid is deze manier van inloggen even veilig als de DigiD-app op een smartphone.

Heb je de DigiD-app al op je telefoon? Dan kun je die gewoon blijven gebruiken. Je hoeft niet te kiezen tussen telefoon en computer. DigiD staat toe dat je de app op maximaal 5 apparaten activeert. Je kunt hem dus bijvoorbeeld tegelijk gebruiken op je iPhone, Android-tablet, Windows-pc en Mac.

Zo installeer je hem

Heb je al een werkende DigiD-app op je telefoon, dan kun je daarmee de app op een nieuw apparaat activeren. Heb je geen telefoon, kies dan voor het activeren per sms of brief. De computer-app geeft tijdens de installatie aan welke stappen je moet uitvoeren.

De computer-app werkt op Windows 11 en op Macs met macOS 15 of nieuwer. Voor Windows download je DigiD via de Microsoft Store, en voor een Mac via de App Store. Open daarna de app en doorloop de activering. Je kiest daarbij een persoonlijke pincode.

Hoe je de app precies kunt activeren, hangt af van je DigiD-account. Heb je de DigiD-app al op een ander apparaat, dan kun je die gebruiken om de nieuwe app te activeren. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een sms-code of een activeringsbrief. DigiD laat zien welke opties beschikbaar zijn.

Beperkingen

De computer-app werkt heel simpel. Bezoek je een overheidswebsite, kies daar dan voor inloggen met de DigiD-app. De computer-app wordt geopend en je bevestigt de aanmelding met je pincode.

Er zijn wel enkele beperkingen. De computer-app ondersteunt volgens Logius inloggen op betrouwbaarheidsniveau ‘Midden’. Voor diensten die een hoger niveau vereisen, is een ID-check nodig en dat kan nu nog alleen met de mobiele app. Daarbij wordt de chip in je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uitgelezen. Voor zo’n check is de NFC-functie in je telefoon nodig. De controle is onder meer nodig voor toegang tot sommige extra privacygevoelige gegevens, bijvoorbeeld in de zorg.

Wij hebben de app geïnstalleerd op Windows-computers en een Mac. De activering ging in Windows niet altijd goed. Uit gebruikersreacties in de appstores blijkt dat de installatie op een Mac zonder problemen verloopt. Windows-gebruikers klagen soms over problemen met de activering. Je kunt bijvoorbeeld de melding krijgen dat activering niet mogelijk is omdat het maximum van 5 apparaten al is bereikt. Waarschijnlijk gaat het om oude telefoons. Je kunt ze via digid.nl deactiveren om ruimte te maken.