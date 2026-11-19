WhatsApp maakt nieuwe functies niet tegelijkertijd voor iedereen beschikbaar. Mogelijk staat een optie nog niet op je telefoon staat, zelfs niet als je de nieuwste versie hebt.

1. Appen zonder je telefoonnummer te delen

Om met een nieuwe contactpersoon te kunnen appen, hoef je die niet meer je telefoonnummer te geven. Als je in WhatsApp een gebruikersnaam aanmaakt, kun je die opgeven. Nog niet alle gebruikers hebben deze optie al, omdat WhatsApp hem geleidelijk verspreidt. Je kunt al wel je gebruikersnaam reserveren. Je krijgt een melding zodra je de gebruikersnaam kunt gebruiken.

Tik op ‘Jij’ > ‘Account’ > ‘Gebruikersnaam’. Op sommige telefoons staat de optie in Je profiel. Kies ‘Gebruikersnaam reserveren’ of ‘Gebruikersnaam maken’. Je gebruikersnaam mag 3 tot 35 tekens lang zijn en kan letters, cijfers en punten bevatten. Spaties mogen niet.

2. Veel nieuwe mogelijkheden in groepsgesprekken

WhatsApp heeft de afgelopen maanden flink opties toegevoegd aan groepsgesprekken (groepschats). We noemen er vier.

• Vermeld iedereen tegelijk

Je kunt alle groepsleden tegelijk een persoonlijke melding sturen. In een groep meer dan 32 deelnemers kan alleen de beheerder dit.

1 Open een groepsgesprek en typ ‘@’ in het berichtveld. 2 Kies ‘iedereen’ in het keuzemenu, schrijf en verzend je bericht.

• Maak een peiling

Een peiling houden kon al een tijdje. Sinds kort kun je een eindtijd instellen, stemmers anoniem laten blijven en de vraag tot 15 minuten na verzending wijzigen.

Open een groepsgesprek en tik op de paperclip (Android) of de + (iOS) naast het berichtveld. Kies ‘Peiling’ en vul de vraag in. Je kunt maximaal 12 antwoordmogelijkheden invoeren. Bepaal of deelnemers meerdere antwoorden mogen kiezen. Gebruik eventueel de nieuwe opties voor anoniem stemmen en een eindtijd. Tik op de groen knop om te verzenden.

• Deel gespreksgeschiedenis met nieuw groepslid

Komt er een nieuw lid in de groep, dan is het voor die persoon handig om te zien wat er kort voor zijn of haar komst in de groep is besproken.

Één verschil Android en iPhone: de functies werken in grote lijnen hetzelfde. Op Android gebruik je bij peilingen de paperclip en op de iPhone het plusteken. Ook kunnen de menu's na lang indrukken iets verschillen.

Tik in het groepsgesprek bovenaan op de groepsnaam. Open de lijst met deelnemers en tik op het nieuwe groepslid. Kies de optie om de recente gespreksgeschiedenis te delen, als deze beschikbaar is.

3. Bel met iemand zonder account

Sinds kort kun je via WhatsApp ook (video)bellen met iemand die de app niet gebruikt. Je stuurt hem of haar een link. Dit kan met zelf met veel deelnemers tegelijk, maximaal 32.

1 Tik in de app naar het tabblad ‘Oproepen’ en tik op het plusteken (+).

2 Kies ‘Nieuwe oproeplink’.

3 Kopieer de link of deel hem via bijvoorbeeld e-mail of sms.

4 De ontvanger opent de link op een computer, vult een naam in en geef de browser toestemming om microfoon en eventueel de camera te gebruiken.

5 Je krijgt als organisator een melding dat iemand wil deelnemen en kunt hem of haar toelaten.

4. Beveilig je account beter

WhatsApp heeft zijn beveiliging uitgebreid. Je kunt nu een sterker wachtwoord kiezen voor tweestapsverificatie en meerdere passkeys aan je account koppelen. Met een passkey kun je inloggen met bijvoorbeeld een vingerafdruk, gezichtsherkenning of schermvergrendeling. Ook deze opties worden gefaseerd ingevoerd, dus mogelijk staan ze nog niet op je telefoon.

• Kies een sterker wachtwoord

Tik op ‘Jij’ > ‘Account’ > ‘Verificatie in twee stappen’ (Android) of ‘Tweestapsverificatie’ (iOS). Schakel verificatie in als je die nog niet gebruikt. Dat is belangrijk voor de veiligheid. Kies de mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen of je bestaande pincode te vervangen. Gebruik een lang, uniek wachtwoord en sla het bij voorkeur op in een wachtwoordmanager. Kijk of je een actueel herstelmailadres hebt toegevoegd.

• Stel een passkey in