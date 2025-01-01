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AnkerSoundCore Flare 2

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  • Type draadloze speaker:  Bluetooth
  • Formaat:  Klein
  • Gewicht:  0,60 kg

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