icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Homepage van de Consumentenbondlogo van de Consumentenbond
InloggenWord nu lid
Online lezen

Ook ‘loyaliteitsboete’ voor klanten mobiel abonnement

Nieuws
|
Veel internetproviders verhogen jaarlijks de prijzen van lopende abonnementen, vaak met een percentage rond de inflatie. Wij voeren actie tegen deze ‘loyaliteitsboete’ bij vast internet. Maar ook bij mobiele abonnementen kunnen trouwe klanten steeds meer gaan betalen.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert ElektronicaGepubliceerd op:15 september 2026

mobiele loyaliteitsboete 1

KPN en Vodafone verhogen de prijzen van mobiele abonnementen per 1 oktober 2026 met 3,3%. De verhoging geldt niet voor abonnementen die vanaf 1 juli 2026 zijn afgesloten. De meeste andere mobiele providers voerden eerder dit jaar al een inflatiecorrectie door.

Geen reden om op te zeggen 

Een inflatiecorrectie geeft je niet automatisch het recht om je abonnement tijdens de vaste contractduur kosteloos op te zeggen. Staat in de algemene voorwaarden duidelijk dat de provider de prijs vanwege inflatie mag aanpassen? En staat er hoe vaak en wanneer dat gebeurt? Dan mag de provider zo’n correctie in principe doorvoeren zonder dat je daardoor kosteloos van je contract af kunt.

Is de vaste contractduur voorbij? Dan kun je het abonnement wel opzeggen, met een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

Contractduur voorbij? Vergelijk opnieuw

Is de vaste contractduur van je abonnement voorbij, dan is vergelijken de moeite waard. De prijsverschillen tussen mobiele providers zijn groot, zo blijkt uit onze prijspeiling. 

Bij de kleinere databundels van 10 of 15 GB betaal je gemiddeld ongeveer €1,08 per GB. Bij de geselecteerde bundels van 20 GB of meer daalt dat naar ongeveer €0,65 per GB.

Ook de verschillen tussen providers zijn fors. Bij 50+ Mobiel, Ben, hollandsnieuwe, Lebara, Simpel, Simyo en Youfone kost de kleinere geselecteerde databundel gemiddeld ongeveer €7,25 per maand. Bij KPN, Vodafone, Odido en DELTA is dat gemiddeld €19,50 per maand. Dat is ruim tweeënhalf keer zoveel.

Combinatievoordeel

Voordeel door de combinatie met een vast internetabonnement hebben we niet meegenomen in de vergelijking. Bij veel providers krijg je dan korting op je mobiele abonnement of extra voordelen, zoals meer data. In onze vergelijker zie je welk voordeel je bij jouw provider krijgt.

Provider Prijs per maand Databundel Prijs per maand Databundel
50+ Mobiel 
Ben
Delta 
Hollandsnieuwe
KPN
Lebara Mobile 
Odido
Simpel
Simyo
Vodafone
Youfone		  €8,50 
 €7,50 
 €20,50 
 €6,75 
 €19,50 
 €8,25 
 €17,00 
 €4,75 
 €8,17 
 €21,00 
 €6,67 		 10 GB
15 GB
10 GB
10 GB
10 GB
10 GB
10 GB
10 GB
10 GB
15 GB
10 GB		  €10,00 
 €7,88 
 €35,00 
 €7,25 
 €21,50 
 €13,00 
 €19,50 
 €8,25 
 €8,92 
 €25,50 
 €8,00 		 25 GB
20 GB
20 GB
20 GB
20 GB
40 GB
20 GB
30 GB
20 GB
30 GB
30 GB
  • Laagste prijs voor de geselecteerde databundel, inclusief eventuele korting die in de vergelijking is verwerkt. Combinatievoordeel met een vast internetabonnement is niet meegenomen.
  • Selectie: 10 GB en 20 GB. Is zo’n bundel niet beschikbaar, dan is de eerstvolgende grotere bundel gekozen.
  • Contractduur: 1 jaar, bij DELTA 2 jaar.
  • Peildatum: 14 september 2026.
  • Bron: Bellen.com

Lees verder