Ook ‘loyaliteitsboete’ voor klanten mobiel abonnement

KPN en Vodafone verhogen de prijzen van mobiele abonnementen per 1 oktober 2026 met 3,3%. De verhoging geldt niet voor abonnementen die vanaf 1 juli 2026 zijn afgesloten. De meeste andere mobiele providers voerden eerder dit jaar al een inflatiecorrectie door.

Geen reden om op te zeggen

Een inflatiecorrectie geeft je niet automatisch het recht om je abonnement tijdens de vaste contractduur kosteloos op te zeggen. Staat in de algemene voorwaarden duidelijk dat de provider de prijs vanwege inflatie mag aanpassen? En staat er hoe vaak en wanneer dat gebeurt? Dan mag de provider zo’n correctie in principe doorvoeren zonder dat je daardoor kosteloos van je contract af kunt.

Is de vaste contractduur voorbij? Dan kun je het abonnement wel opzeggen, met een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

Contractduur voorbij? Vergelijk opnieuw

Is de vaste contractduur van je abonnement voorbij, dan is vergelijken de moeite waard. De prijsverschillen tussen mobiele providers zijn groot, zo blijkt uit onze prijspeiling.

Bij de kleinere databundels van 10 of 15 GB betaal je gemiddeld ongeveer €1,08 per GB. Bij de geselecteerde bundels van 20 GB of meer daalt dat naar ongeveer €0,65 per GB.

Ook de verschillen tussen providers zijn fors. Bij 50+ Mobiel, Ben, hollandsnieuwe, Lebara, Simpel, Simyo en Youfone kost de kleinere geselecteerde databundel gemiddeld ongeveer €7,25 per maand. Bij KPN, Vodafone, Odido en DELTA is dat gemiddeld €19,50 per maand. Dat is ruim tweeënhalf keer zoveel.

Combinatievoordeel

Voordeel door de combinatie met een vast internetabonnement hebben we niet meegenomen in de vergelijking. Bij veel providers krijg je dan korting op je mobiele abonnement of extra voordelen, zoals meer data. In onze vergelijker zie je welk voordeel je bij jouw provider krijgt.

Provider Prijs per maand Databundel Prijs per maand Databundel 50+ Mobiel

Ben

Delta

Hollandsnieuwe

KPN

Lebara Mobile

Odido

Simpel

Simyo

Vodafone

Youfone €8,50

€7,50

€20,50

€6,75

€19,50

€8,25

€17,00

€4,75

€8,17

€21,00

€6,67 10 GB

15 GB

10 GB

10 GB

10 GB

10 GB

10 GB

10 GB

10 GB

15 GB

10 GB €10,00

€7,88

€35,00

€7,25

€21,50

€13,00

€19,50

€8,25

€8,92

€25,50

€8,00 25 GB

20 GB

20 GB

20 GB

20 GB

40 GB

20 GB

30 GB

20 GB

30 GB

30 GB