Consumenten die via Google een spoeddienst vinden, zijn ruim 3 keer zo vaak ontevreden over het uitgevoerde werk als consumenten die op een andere manier een vakman zoeken. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder 9000 panelleden.

Consumenten zoeken bij spoed vaak online naar een vakman, zoals een loodgieter bij een verstopping of een slotenmaker bij buitensluiting. Van de panelleden die voor het eerst een spoeddienst inschakelden, zocht 33% via Google. 53% van hen koos daarbij voor een advertentie of een zoekresultaat bovenaan de pagina. Maar boven in de zoekresultaten staan regelmatig advertenties die naar malafide aanbieders leiden, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Misleidende websites

De Consumentenbond onderzocht 63 websites van verdachte spoeddiensten. Veel van deze websites wekken ten onrechte de indruk dat zij een betrouwbaar en lokaal bedrijf zijn. Ze gebruiken bijvoorbeeld nepkeurmerken en reviewscores die niet kloppen. 29 van de 50 websites die de Consumentenbond controleerde, had geen KvK-nummer. Achter de advertenties zitten vaak dezelfde bedrijven. Zo heeft adverteerder Marketing Provital minstens 7 websites voor rioolwerk, cv-reparaties, elektriciens en ongediertebestrijding. Voor consumenten lijken het verschillende gespecialiseerde bedrijven, maar dat zijn het niet.

Snel hulp, slecht werk

Malafide klusbedrijven beloven vaak snel hulp, maar leveren slecht werk en rekenen vervolgens honderden tot duizenden euro's. Zo betaalde een consument €3.600 aan een ontstoppingsbedrijf dat de verstopping uiteindelijk niet verhielp. Soms leidt slecht uitgevoerd werk zelfs tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan elektriciteit of cv-installaties.

Bonafide bedrijven hebben ook last van deze aanbieders. Zij kunnen niet concurreren met de hoge bedragen die de malafide aanbieders bieden voor advertenties. Ook misbruiken deze zaken de namen van betrouwbare bedrijven. Het gevolg is dat betrouwbare bedrijven zich terugtrekken van Google, waardoor de louche aanbieders nog meer ruimte krijgen.

Verbod

Op aandringen van de Autoriteit Consument & Markt, kwam er in 2021 een verbod op advertenties voor slotenmakers. In 2024 volgde een verbod op advertenties voor loodgieters en ontstoppingsbedrijven, na een oproep van de Consumentenbond. Maar het laatste verbod blijkt niet goed te werken.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘‘Google moet zorgen dat het bestaande advertentieverbod op loodgieters werkt. Bovendien moet Google goed controleren wie er adverteert en sneller ingrijpen bij misbruik van bedrijfsnamen, valse keurmerken en onduidelijke bedrijfsgegevens. Maar dat is nog niet het einde van het verhaal. Zelfs als het lukt om de advertenties van malafide loodgieters tegen te houden, staat de volgende sector alweer voor de deur. Dat moeten we voorkomen en dat kan alleen door een advertentieverbod voor alle spoeddiensten.’