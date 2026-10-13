De Consumentenbond diende in april 2024 een handhavingsverzoek in bij de NZa. Hierin vroeg de Consumentenbond de toezichthouder om harder in te grijpen bij de wachtlijsten in de GGZ. De NZa wees het handhavingsverzoek af. Ook het bezwaar van de Consumentenbond leidde niet tot handhaving. Daarom stelde de Consumentenbond beroep in bij het CBb. De Stichting De Bevlogen Huisartsen (DBH) voert een vergelijkbare procedure. Beide organisaties trekken hierin gezamenlijk op.

Treeknormen

Voor de zorg zijn afspraken gemaakt over hoe lang patiënten maximaal mogen wachten op intake en behandeling. Dit zijn de Treeknormen. In de GGZ mag de wachttijd van aanmelding tot intake hooguit 4 weken zijn en die van intake tot behandeling maximaal 10 weken. Maar in oktober 2025 waren er ruim 100.000 wachtplekken bezet in de GGZ. Bij bijna de helft daarvan werd de maximale wachttijd van 14 weken overschreden (bron: Mind). En de wachttijd in de transgenderzorg is soms ruim 5 jaar (bron: Transgender Netwerk).

Zorginkoop voldoet niet

Ondanks de lange wachtlijsten hebben zorgverzekeraars maar met een deel van de GGZ-zorgaanbieders een contract. Daardoor blijft een deel van de beschikbare zorg ongebruikt. Daarbij leggen verzekeraars de zorgaanbieders vaak omzetplafonds op. Soms is dat plafond in het voorjaar al bereikt. Zorgaanbieders hebben vaak wél behandelaars en plek, maar mogen door het plafond geen nieuwe patiënten aannemen. Hierdoor worden de wachtlijsten alleen maar langer. Met verstrekkende persoonlijke en maatschappelijke gevolgen.

Wachtlijstbemiddeling

De NZa wijst vooral op wachtlijstbemiddeling door verzekeraars als oplossing voor de lange wachtlijsten. Maar daarmee wordt het structurele probleem niet opgelost. Patiënten krijgen van hun verzekeraar te horen dat er geen alternatief is, of worden doorverwezen naar een aanbieder met een aanmeldstop. De Consumentenbond vindt dat wachtlijstbemiddeling geen alternatief mag zijn voor voldoende zorginkoop.

Toegang tot zorg

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De Consumentenbond strijdt al jaren tegen de ellenlange wachtlijsten in de GGZ. Financiële afspraken tussen verzekeraars en zorgaanbieders gaan hier ten koste van de toegang tot zorg. Verzekeraars voldoen nu niet aan hun zorgplicht. Daarom vragen we de rechter om te oordelen dat de NZa ten onrechte weigert in te grijpen. We willen dat de NZa afdwingt dat verzekeraars voldoende GGZ inkopen, zodat de Treeknormen worden gehaald. En zolang dat niet gebeurt, vinden wij dat zorgverzekeraars geen omzetplafonds in de GGZ mogen gebruiken.’

Onverantwoord lang wachten

Huisarts Bas Moen, DBH: ‘Ook huisartsen zijn de dupe van de lange wachttijden in de GGZ. Onze patiënten met ernstige psychische klachten moeten onverantwoord lang wachten. En huisartsen moeten noodgedwongen zorg bieden die eigenlijk bij de GGZ hoort. Dat is een stevige extra belasting voor de praktijken.’

Het CBb doet meestal binnen 6 weken na de zitting uitspraak. Deze termijn kan het CBb nog een keer verlengen met 6 weken.

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