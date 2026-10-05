Sinds 2020 is er de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Hiermee kunnen belangenorganisaties namens grote groepen consumenten een massaclaim starten. Bijvoorbeeld als een bedrijf veel consumenten op dezelfde manier heeft benadeeld.

Belangrijk instrument

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Voor consumenten is het vaak onmogelijk om het in hun eentje op te nemen tegen een groot bedrijf dat veel geld en juristen heeft. Maar duizenden consumenten die op dezelfde manier zijn benadeeld, kunnen wel samen een vuist maken. Massaclaims zijn daarom een belangrijk instrument om je recht te halen.’

Kritiek van bedrijven

Vanuit het bedrijfsleven klinkt echter kritiek op de wet. Procedures duren lang en kosten veel geld. Ondernemers spreken van ‘Amerikaanse toestanden’ en dat het slecht is voor het investeringsklimaat in Nederland. Onterecht, volgens de Consumentenbond. De WAMCA leidde nog niet tot een veroordeling waarbij een rechter schadevergoeding toekende, maar de wet heeft wel effect. Het zorgt ervoor dat partijen met elkaar in gesprek gaan en dat bedrijven schikkingen treffen en hun werkwijze aanpassen.

Niet mee wegkomen

Molenaar: ‘Wie op grote schaal schade veroorzaakt, moet die schade ook vergoeden. Ook bedrijven die zich aan de regels houden, hebben baat bij een goed systeem. Overtreders mogen niet wegkomen met schade die ze veroorzaken bij grote groepen consumenten.’

Voorstellen voor verbetering

De Consumentenbond vindt wel dat de WAMCA beter kan en moet en doet daarvoor een aantal voorstellen:

Verkort de uitgebreide voorfase, waarin de rechter kijkt naar onder meer ontvankelijkheid en financiering. Nu duurt het vaak (veel) te lang voordat een zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Beperk financiering: externe financiers betalen de proceskosten van claims in ruil voor een percentage van de totale vergoeding. Molenaar: ‘Sommigen vragen meer dan 25%, dat is veel te veel. Wij willen dat er grenzen zitten aan die vergoedingen en pleiten voor duidelijke regels.

Zorg voor een wettelijk vastgelegde controleproces dat ervoor zorgt dat schadevergoedingen echt bij gedupeerde consumenten terechtkomen. Bijvoorbeeld via een verplicht eindverslag aan de rechter.

Tot slot moet de wet ruimte blijven bieden voor ideële claims en zaken met kleine of versnipperde schades. Molenaar: ‘Juist dat soort zaken zijn voor consumenten onmogelijk zelf te voeren terwijl er wel sprake van groot onrecht kan zijn.’

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