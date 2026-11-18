Ketchup niet als beste getest

Aldi beweert dat wij de Le Gusto Tomatenketchup in juli 2024 als 'Best getest' beoordeelden. Dat staat in de winkels en op de website. Maar dat klopt niet. Wij hebben geen predicaat 'Best getest'.

We hebben wél de predicaten 'Beste Koop' en 'Beste uit de Test'. Niet de ketchup van Aldi, maar de biologische ketchup van Albert Heijn was Beste uit de Test. Aldi's ketchup eindigde op de 13e plaats (zie de testresultaten, alleen voor leden).

Opvallend is dat Aldi ons tijdens de test in 2024 al vertelde dat het recept zou veranderen. De nieuwe ketchup bevat meer suiker en die hebben we niet getest. Aldi gebruikt dus onze naam en een niet-bestaand keurmerk voor een product dat wij niet getest hebben.

Ook bij volkorenbollen en waspoeder

Bij vezelrijke volkorenbollen doet Aldi iets vergelijkbaars. Aldi beweert dat die bollen volgens ons 'Beste Koop' waren in februari 2025. Het klopt dat we toen volkorenbollen onderzochten. De vezelrijke bollen van Aldi kwamen als Beste Koop uit de test (zie de testresultaten, alleen voor leden). Maar sindsdien heeft Aldi het recept flink veranderd. De bollen die nu in de winkels liggen, zijn dus niet de bollen die wij getest hebben.

Aldi beweert daarnaast dat het kleurpoederwasmiddel van Tandil van ons de beoordeling ‘Beste Koop’ kreeg. Dat klopt niet. Het wasmiddel zat niet in ons meest recente onderzoek naar wasmiddelen voor gekleurde was. De Beste Koop was toen AH Kleur Wasmiddel (zie de testresultaten, alleen voor leden). Het kleurpoederwasmiddel van Tandil hebben wij nog nooit getest.

Zelfgemaakte logo's

Wat het nóg kwalijker maakt, is dat Aldi zelfgemaakte logo's gebruikt die sterk lijken op onze officiële keurmerken. Daarmee doet Aldi alsof de huidige producten onze erkenning hebben gekregen. Dat hebben ze niet. Aldi misleidt klanten door onjuiste testresultaten bij producten te vermelden.

Aldi moet stoppen

Wij vinden het absoluut onacceptabel dat Aldi bewust onze onafhankelijke testresultaten verdraait om er zelf beter van te worden. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat verwijzingen naar onze tests kloppen. Daarom eisen we dat Aldi direct stopt met alle misleidende uitingen.

We vinden ook dat consumenten hun geld terug moeten krijgen als ze deze producten terugbrengen naar Aldi. Dat geldt ook als ze de producten al deels hebben gebruikt.