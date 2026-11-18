De Consumentenbond onderzoekt sinds mei 2026 aanbiedingen bij verschillende grote webwinkels zoals Amazon, Bol.com, Coolblue, Wehkamp en MediaMarkt en enkele kleinere winkels zoals Bemmel & Kroon en Keukenloods. Waar winkels eerder vooral consumenten lokten met nepkortingen en misleidende doorgestreepte prijzen, gebruiken ze nu steeds vaker actielabels.

De Consumentenbond volgde tijdens verschillende acties de prijzen van onder meer airfryers, printers en wasmachines. Bij onder andere Coolblue, Bemmel & Kroon, Keukenloods en Wehkamp vond de Consumentenbond per winkel tientallen aanbiedingen waarbij de prijs niet was verlaagd of vlak voor de prijsverlaging kort even was verhoogd.

Geen echte prijsverlaging

Zo bood Coolblue tijdens zijn ‘Onweerstaanbiedingen’ een printer aan voor €249. Maar die prijs gold al weken vóór de actie en lag eerder zelfs €10 lager. Bij onder andere Bemmel & Kroon, Keukenloods en Wehkamp trof de Consumentenbond in aanloop naar Black Friday producten aan die niet goedkoper waren maar wel als Black Friday deal werden aangeboden.

Coolblue reageerde ondanks herhaalde verzoeken van de Consumentenbond niet op de bevindingen. Veel andere winkels gaven toe dat hun acties vooral draaien om scherp geprijsde producten en niet zozeer afprijzingen. Toch wordt er in reclames en op social media gesproken van hoge kortingen.

Nepkortingen

Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat veel webwinkels zich inmiddels beter aan de kortingsregels houden. Echte nepkortingen zagen de onderzoekers minder. Met één grote uitzondering: Amazon blijft de regels hardnekkig overtreden. De Consumentenbond telde tussen mei en oktober 2026 honderden nepaanbiedingen bij het platform.

Zo verhoogde Amazon op 21 oktober de prijs van een Playmobil Helikopter van €51,79 naar €59,99, maar adverteerde het met een doorgestreepte prijs van €84,99 en een korting van 29%. En op 4 november ging de prijs van een JBL Charge 6 bluetooth speaker met €10 omhoog maar was volgens Amazon de prijs met 27% verlaagd.

Ondanks een sommatie van de Consumentenbond in juli 2026 gaat Amazon door met het aanbieden van nepkortingen en lijkt vooralsnog geen aanpassingen te doen aan haar prijsbeleid.

Adviesprijzen

Bol.com heeft na herhaald aandringen van de Consumentenbond veel misleidende kortingsvermeldingen aangepast. De webwinkel gebruikt nu vooral het eerdergenoemde deallabel, maar ook adviesprijzen naast de verkoopprijs. Die vergelijking zegt vaak weinig. De adviesprijs is iets tussen fabrikant en winkelier. Producten worden zelden voor de adviesprijs verkocht.

Winkels moeten volgens de Autoriteit Consument en Markt aantonen dat de adviesprijs niet alleen door de fabrikant wordt aanbevolen, maar ook daadwerkelijk door andere verkopers in de markt wordt gehanteerd. Dit lijkt na een controle van de Consumentenbond bij Bol.com lang niet altijd het geval te zijn.