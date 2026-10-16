Standpunten

Statiegeld betaald? Dan moet je het ook kunnen terugkrijgen

Je koopt onderweg een blikje of flesje en betaalt statiegeld. Maar je lege verpakking inleveren en geld terugkrijgen is minder makkelijk. Dat moet veranderen. Daarom roepen wij minister van Klimaat en Groene Groei op om duidelijke regels te maken. Verkooppunten moeten verpakkingen met statiegeld verplicht innemen.