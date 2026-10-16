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Standpunten

Elk standpunt op deze pagina is een mening van de Consumentenbond. Alle artikelen zijn zorgvuldig geformuleerd op basis van onderzoek en overleg met experts.

Samen maken we de wereld een beetje eerlijker

Onze collega’s nemen je mee in hun dagelijkse strijd voor meer eerlijkheid. Ze laten oneerlijke situaties en misleiding niet meer los tot ze het helemaal hebben uitgezocht. Voor jou en alle andere consumenten in Nederland.

Nieuws
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3 dagen geleden
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Video

Weer kassabonfouten bij supermarkten

Kassabonnen 2024 nieuws
Uitspraak
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4 dagen geleden

Dirks prijsverlagingsactie 'Code Rood' misleidend

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Nieuws
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4 dagen geleden

Verkopers van waterfilters slaan slaatje uit angst voor pfas

Water drinken
Succes
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6 dagen geleden

Vouchers van Thuisbezorgd en Uber Eats na afspraken met Consumentenbond

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Nieuws
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6 dagen geleden
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Thuisbezorgd en Uber Eats gestopt met verborgen kosten na gesprek met Consumentenbond

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Actueel
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16 oktober 2026

Europese plannen voor televisies: reparatie dreigt te weinig aandacht te krijgen

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