Nieuwe gebruiksduurtabel moet er nu echt komen

Wanneer heb je nog recht op garantie?

Veel consumenten willen een kapot product wel laten repareren, maar doen geen beroep op garantie. De belangrijkste reden: ze dachten dat de garantietermijn was verlopen.

Maar er is geen vaste wettelijke garantietermijn die na bijvoorbeeld 2 jaar afloopt. Je hebt recht op een goed product dat zo lang meegaat als je redelijkerwijs mag verwachten. Juist daar zit een probleem. Want hoelang mag je precies verwachten dat een televisie meegaat? Een actuele gebruiksduurtabel moet daar meer duidelijkheid over geven. Zo’n tabel helpt consumenten én verkopers om te weten waar ze aan toe zijn.

Nieuwe tabel moet consumenten duidelijkheid geven

Sinds juni 2023 werken verschillende partijen samen om de gebruiksduurtabel uit 2014 bij te werken. Techniek Nederland nam het initiatief. Onder meer retailers, fabrikanten en brancheverenigingen praten mee. Ook wij zijn betrokken.

De nieuwe gebruiksduren zouden worden onderbouwd met praktijkgegevens van de betrokken partijen. Maar het lukt niet om voldoende gegevens te verzamelen. De presentatie van de nieuwe tabel is inmiddels meerdere keren uitgesteld.

De nieuwe tabel moet consumenten vooral duidelijke en bruikbare informatie geven. Voor ons zijn daarbij 4 punten belangrijk:

Meer druk nodig op voortgang

Wij roepen de Tweede Kamer op om aan te dringen op een duidelijke deadline voor de nieuwe gebruiksduurtabel. Een concrete termijn helpt om voortgang te bewaken en verdere vertraging te voorkomen.