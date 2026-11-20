Tientallen klachten over ING

Aanleiding voor het onderzoek waren de tientallen klachten die de Consumentenbond ontving over ING. Die bank verplicht klanten sinds oktober 2026 om betalingen via Wero (voorheen iDeal) te bevestigen met hun bankapp. Eerder kon dat ook met een apparaatje, de ING-scanner. Ook ASN Bank gaat klanten vanaf 2028 bij Wero-betalingen dwingen de app te gebruiken.

Triodos Bank

Triodos gaat verder. Nieuwe klanten krijgen in principe geen identifier meer. Met de identifier kunnen klanten inloggen en betalingen en overboekingen bevestigen. Ook bestaande klanten krijgen, als hun identifier stuk is, niet automatisch een nieuwe meer. Alleen voor klanten die er zelf om vragen, maakt de bank een uitzondering. Zonder identifier kan bankieren alleen nog met de bankapp. Sommige bankdiensten kunnen nu al alleen met de Triodos-app, zoals een spaardeposito afsluiten en betaalverzoeken voldoen.

Bij ABN Amro en Rabobank kunnen klanten wel volledig zonder smartphone bankieren. Maar ook die banken maken opvallend veel reclame voor hun bankapp.

Enquête

Consumenten zijn niet gediend van deze smartphonedwang, zo blijkt uit een enquête onder 3830 panelleden van de Consumentenbond. Van de ondervraagden wil 86% een volwaardig alternatief voor apps bij belangrijke diensten. Bankzaken staan daarbij op nummer 1, gevolgd door overheidsdiensten (en DigiD) en de zorg.

Opvallend genoeg is dit percentage even hoog onder mensen die minder handig zijn met digitale apparaten als onder mensen die dat wel zijn. En ook jongere consumenten (18 tot 44 jaar) zijn het in ruime meerderheid eens met de stelling. Van de ondervraagden heeft 23% weleens iets niet kunnen regelen omdat daarvoor een smartphone nodig was. Het ging daarbij het vaakst om bankzaken.

Altijd een alternatief bieden

De Consumentenbond vindt dat banken volwaardige smartphonevrije alternatieven moeten blijven aanbieden. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Een bankapp kan handig zijn, maar mag nooit de enige mogelijkheid worden. Een smartphone kan kwijt, stuk, gestolen of verouderd zijn, waardoor consumenten niet bij hun betaalrekening kunnen. En mensen die geen smartphone willen of kunnen gebruiken, sluit je met deze appdwang uit.’

De Consumentenbond roept ING en ASN Bank op om de verplichte bankapp voor Wero-betalingen terug te draaien. Molenaar: 'Banken moeten hun dienstverlening aanpassen aan hun klanten, niet andersom.'

Europese regels op komst

Banken bepalen nu zelf of en welke alternatieven ze aanbieden. Nieuwe Europese regels moeten daar verandering in brengen. Naar verwachting geldt vanaf 2028 of 2029 de Payment Services Regulation. Dan mogen banken bij inloggen en betalingen geen smartphone verplicht stellen. Voor klanten die zelf kiezen voor dienstverlening via apps, geldt een uitzondering.