De prijzen van A-merken in de supermarkt stegen het afgelopen jaar veel minder hard dan in de jaren ervoor. Toch blijven fabrikanten naar krimpflatie grijpen. En dat merken consumenten. Sinds ons laatste onderzoek in september ontvingen we alweer 130 meldingen. We hebben deze meldingen nog niet onderzocht. Maar de merknamen Andrélon, Bolletje, De Ruijter, Johma, Jordan, Klene, LU en Jean Bâton komen er meerdere keren in voor.

Frankrijk geeft goede voorbeeld

De afgelopen jaren noemden fabrikanten vaak de hoge inflatie als reden voor krimpflatie. Maar ook nu de inflatie is afgenomen, blijven fabrikanten ongemerkt de inhoud van hun verpakkingen verkleinen.

Wij vinden dat oneerlijk. Fabrikanten mogen zelf bepalen hoeveel er in een verpakking zit en wat ze daarvoor vragen. Maar ze moeten daar wel eerlijk over zijn. Consumenten hebben het recht te weten dat ze minder krijgen voor hun geld. Alleen dan kunnen zij bewust kiezen wat ze kopen.

In Frankrijk zijn supermarkten al verplicht consumenten onder bepaalde voorwaarden te waarschuwen voor krimpflatie. Wat ons betreft volgt Nederland dat voorbeeld zo snel mogelijk.

De SP wil krimpflatie aanpakken

Jimmy Dijk van de Socialistische Partij (SP) diende op 25 november 2026 een motie in om krimpflatie aan te pakken. Daarin wijst hij op de negatieve gevolgen voor consumenten en op Europese landen die al maatregelen hebben genomen. Hij verzoekt het kabinet om ook voor Nederland een voorstel uit te werken.

Wij zijn blij met deze motie. Na 4 jaar en vele meldingen is duidelijk dat het probleem zich namelijk niet vanzelf oplost. Het is tijd dat de politiek ingrijpt. We roepen andere partijen dan ook op de motie te steunen. En een einde te maken aan verstopte prijsverhogingen in de supermarkt.