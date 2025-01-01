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UbiquitiG6 Bullet wit

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  • Werkt op batterij:  Nee
  • Geluidsdetectie:  Ja

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Expert review

Dennis PronkExpert beveiligingscamera's bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

  • Wat is er goed aan de Ubiquiti G6 Bullet wit?
  • Wat is er niet goed aan de Ubiquiti G6 Bullet wit?
  • Wat moet ik nog meer weten over de Ubiquiti G6 Bullet wit?

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