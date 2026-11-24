In dit nummer onder andere:

Test Airfryers

Hoe groot is de kans dat je de hoofdprijs in een loterij wint?

Wat je moet weten over het einde van de salderingsregeling

Opgelicht door malafide klusbedrijven

De vergoeding van een hoortoestel

Test Infraroodpanelen

Smartphonedwang

Test Koekenpannen

Nepaanbiedingen

Test Tablets

Medicijntekorten

Test Volkorenbroodjes

Schenken aan je (klein)kind

Stekeligheden en nog veel meer!

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