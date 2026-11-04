Wil je je kinderen of kleinkinderen financieel helpen? Of geef je liever aan een goed doel? Dan wil je natuurlijk dat je geld goed terechtkomt. En dat je niet meer belasting betaalt dan nodig.
Het voordelige e-book Slim schenken helpt je om vooraf goede keuzes te maken.
Wil je je kinderen of kleinkinderen financieel helpen? Of geef je liever aan een goed doel? Dan wil je natuurlijk dat je geld goed terechtkomt. En dat je niet meer belasting betaalt dan nodig.
Het voordelige e-book Slim schenken helpt je om vooraf goede keuzes te maken. Je leest welke vrijstellingen en tarieven gelden en wanneer schenken gunstiger kan zijn dan nalaten. Ook lees je hoe je kunt schenken zonder het geld direct over te maken. Uiteraard gaan we daarbij in op de laatste ontwikkelingen rond box 3.
In dit e-book lees je onder meer hoe je:
Elk hoofdstuk eindigt met praktische tips waarmee je meteen aan de slag kunt.
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