Wil je je kinderen of kleinkinderen financieel helpen? Of geef je liever aan een goed doel? Dan wil je natuurlijk dat je geld goed terechtkomt. En dat je niet meer belasting betaalt dan nodig.

Het voordelige e-book Slim schenken helpt je om vooraf goede keuzes te maken. Je leest welke vrijstellingen en tarieven gelden en wanneer schenken gunstiger kan zijn dan nalaten. Ook lees je hoe je kunt schenken zonder het geld direct over te maken. Uiteraard gaan we daarbij in op de laatste ontwikkelingen rond box 3.

In dit e-book lees je onder meer hoe je:

gebruikmaakt van de vrijstellingen voor de schenkbelasting

schenken en lenen combineert via een ‘familiebank’

schenkt op papier zonder het geld direct over te maken

afspraken maakt om problemen binnen de familie te voorkomen

fiscaal voordelig schenkt aan goede doelen

op tijd een schenkplan maakt en schenkingen goed vastlegt

Elk hoofdstuk eindigt met praktische tips waarmee je meteen aan de slag kunt.

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