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DomoB3977

  • Afmetingen (h x b x d):  32 x 28 x 42 cm
  • Glutenvrij brood:  Ja
  • Gewicht:  5,7 kg

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Samenvatting

Afmetingen (h x b x d)
32 x 28 x 42 cm
Glutenvrij brood
Ja
Gewicht
5,7 kg
Beschikbare broodformaten
1000g, 1250g, 1500g

Prijzen