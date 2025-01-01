PanasonicSD-YR2550
- Afmetingen (h x b x d): 37 x 40 x 26 cm
- Glutenvrij brood: Ja
- Gewicht: 7,4 kg
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Testoordeel
Prestaties
Gebruiksgemak
Geluid
Energieverbruik
Veiligheid
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Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Samenvatting
- Afmetingen (h x b x d)
- 37 x 40 x 26 cm
- Glutenvrij brood
- Ja
- Gewicht
- 7,4 kg
- Beschikbare broodformaten
- M, L, XL